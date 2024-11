Champions League: chi va agli ottavi, chi ai playoff e chi viene eliminato. La situazione al giro di boa

Getty e Calciomercato.com

Si è concluso il quarto turno della prima fase prevista dal nuovo format. Ognuna delle 36 squadre partecipanti deve infatti giocare 8 partite contro altrettante squadre diverse, due per ciascuna delle quattro fasce in cui sono suddivise.La classifica è unica e prevede tre diversi percorsi al termine della fase campionato: le prime otto squadre in classifica si qualificano direttamente agli ottavi di finale; le seguenti sedici (dalla 9a alla 24a posizione) si giocheranno l'accesso agli ottavi attraverso i playoff e le prime otto di questo gruppo (dalla 9a alla 16a) saranno teste di serie; le restanti squadre (dalla 25a posizione in giù) saranno definitivamente eliminati dalla Champions e dalle coppe europee per questa stagione. A differenza del precedente format infatti, non è previsto alcun passaggio in Europa League.

L'Italia sorride, perché allo stato attuale avrebbe una squadra direttamente agli ottavi e tre ai playoff, analizziamo.- Ad oggi,con 10 punti, gli stessi di Sporting, Monaco e Brest. E' il gruppone delle seconde alle spalle del Liverpool, unica formazione a punteggio pieno. Completano il gruppo delle migliori otto Barcellona, Borussia Dortmund e Aston Villa a quota 9.1) Liverpool - 12 punti2) Sporting - 10 punti (+7 differenza reti)

3) Monaco - 10 punti (+6 diff reti, 10 gol fatti e 4 subiti)4) Brest - 10 punti (+6 diff reti, 9 gol fatti e 3 subiti)6) Barcellona - 9 punti (+10 diff reti)7) Borussia Dortmund - 9 punti (+7 diff reti)8) Aston Villa - 9 punti (+5 diff reti)- Sono invece tre le squadre italiane a rientrare in questo gruppone: l', con l'Inter unica squadra a non aver ancora subito un gol; lae il, risalito grazie al successo in casa del Real Madrid. In questo elenco figurano anche big come

10) Manchester City - 7 punti (+6 differenza reti)12) Arsenal - 7 punti (+2 diff reti, 3 gol fatti e 1 subito)13) Bayer Leverkusen - 7 punti (+1 diff reti, 6 gol fatti e 5 subiti)14) Lille - 7 punti (+1 diff reti, 5 gol fatti e 4 subiti)15) Celtic - 7 punti (0 diff reti)16) Dinamo Zagabria - 7 punti (-2 diff reti)17) Bayern Monaco - 6 punti (+4 diff reti)18) Real Madrid - 6 punti (+2 diff reti, 9 gol fatti e 7 subiti)19) Benfica - 6 punti (+2 diff reti, 7 gol fatti e 5 subiti)

21) Feyenoord - 6 punti (-3 diff reti, 7 gol fatti e 10 subiti)22) Club Brugge - 6 punti (-3 diff reti, 3 gol fatti e 6 subiti)23) Atletico Madrid - 6 punti (-4 diff reti)24) PSV - 5 punti- Ci sono sorprese anche nell'elenco delle squadre che oggi sarebbero eliminate dalla Champions League. C'è il, con un solo punto conquistato finora,, che contro l'Atletico Madrid ha perso la sua seconda gara e apre l'elenco delle scontente. Spicca in negativo anche il, zero punti al momento.25) PSG - 4 punti (-2 differenza reti)

26) Sparta Praga - 4 punti (-3 diff reti, 5 gol fatti e 8 subiti)27) Stoccarda - 4 punti (-3 diff reti, 3 gol fatti e 6 subiti)28) Shakhtar Donetsk - 4 punti (-3 diff reti, 2 gol fatti e 5 subiti)29) Girona - 3 punti (-4 diff reti)30) Salisburgo - 3 punti (-7 diff reti)32) Lipsia - 0 punti (-5 diff reti, 4 gol fatti e 9 subiti)33) Sturm Graz - 0 punti (-5 diff reti, 1 gol fatto e 6 subiti)34) Young Boys - 0 punti (-10 diff reti)35) Stella Rossa - 0 punti (-12 diff reti)36) Slovan Bratislava - 0 punti (-13 diff reti)