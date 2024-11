AFP or Licensors

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Segui Lille-Juventus su Now

SEGUI SU NOW

Lille-Juventus 0-0: Chevalier; Mandi, Diakite, Alexsandro, Gudmundsson; André Gomes, Bouaddi; Zhegrova, Angel Gomes, Sahraoui; David. All. Genesio: Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kalulu, Cabal; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta.: Irfan Peljto (BOS)In terra francese, i bianconeri – che arrivano a questa sfida dopo il successo in Serie A nella sfida contro l’Udinese - cercano una vittoria per rifarsi del ko casalingo contro lo Stoccarda, mentre la formazione transalpina vuole confermarsi dopo i due grandi successi – che hanno riscattato la sconfitta subita per mano dello Sporting Lisbona - contro Real e Atletico Madrid. La squadra di Genesio, dunque, cerca la terza vittoria consecutiva in questa fase campionato della massima competizione europea.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui