Champions League, due rigori parati da due portieri diversi in Girona-Feyenoord: come in Napoli-Milan

Una partita ricca di gol ed emozioni ma non solo, anche una casistica non ricorrente nel calcio: due rigori parati nella stessa partita di Champions, uno per squadra.E' accaduto in, match valido per la seconda giornata della. La partita l'hanno vinta gli olandesi con il risultato di 3-2, ma a prendersi la scena sono stati i due portieri:da una parte,dall'altra, entrambi strepitosi ad affrontare l'avversario dal dischetto.Il primo, estremo difensore del Girona, al 36' ha respinto il rigore calciato dal giapponesemantenendo vive le speranze di rimonta del Girona. Il secondo, al 67', ha detto no adagli undici metri, mantenendo seppur momentaneamente il vantaggio del Feyenoord (gli olandesi erano sul 2-1, poi pareggio di Van de Beek e autogol finale di Krejci).

- Due rigori parati nella stessa partita dai portieri delle due squadre. Casistica rara, ma capitata anche di recente in Championsin un episodio che coinvolge non una, ma due squadre italiane. L'ultimo precedente infatti alla stagione 2022/23, più precisamente al 18 aprile 2023. Napoli esi affrontano al Maradona nel ritorno dei quarti di finale di Champions, dopo la vittoria dei rossoneri a San Siro per 1-0. Sul risultato di 0-0,para un rigore ad(poi a segno) e all'82'fa lo stesso fermando il tentativo di. Il match si conclude poi 1-1, con il gol di Victor Osimhen nei minuti finali.