L'è di nuovo di scena a San Siro e questa volta torna la UEFA Champions League: al Meazza arriva l', calcio d'inizio alle 21.I nerazzurri affrontano i Gunners nella quarta giornata della fase campionato prevista dal nuovo format della massima competizione europea. La squadra di Simone Inzaghi e quella di Mikel Arteta arrivano alla sfida accomunate da un dettaglio: entrambe finora hanno conquistato 7 punti e non hanno ancora subito gol.Arbitra il romeno Istvan Kovacs, assistito dai connazionali Mihai Marica e Ferencz Tunyogy con Horatiu Fesnic quarto uomo, il tedesco Christian Dingert e Catalin Popa al VAR.

Nel prossimo turno l'Arsenal andrà a Lisbona per far visita allo Sporting, mentre l'Inter giocherà ancora in casa contro il Lipsia.: Sommer; Pavard, De Vrij, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Zielinski, Darmian; Taremi, Lautaro Martinez.. Inzaghi.: Raya; White, Saliba, Gabriel, Timber; Havertz, Partey, Merino; Saka, Trossard, Martinelli.. Arteta.