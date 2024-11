Inter-Arsenal: la sfida dei fatturati. Negli ultimi 20 anni i Gunners hanno doppiato i nerazzurri, il confronto

e i club di Premier League erano costretti solo a rincorrere. Non serve nemmeno scomodare i bilanci della stagione 1992/93, quelli della prima storica annata della Premier League, per mostrare quale fosse la differenza a favore delle società di Serie A. E un confronto interessante, fatto dasu questo tema, è anche quello che andrà in scena stasera a San Siro, nella

l’unico precedente infatti tra nerazzurri e Gunners è relativo alla fase a gironi della Champions League 2003/04, con la storica vittoria interista per 3-0 ad Highbury e un altrettanto storico successo per 5-1 di Henry e compagni nella gara di ritorno a San Siro. Un’epoca che sembra lontana leggendo anche i nomi dei protagonisti in campo di quelle sfide, dallo stessoal grande exfino ai varinelle file nerazzurre. E forse ancora più lontana se si guarda ai bilanci dell’epoca dei due club e alla successiva evoluzione nel corso degli ultimi 20 anni.

Guardando con gli occhi di oggi, può suonare strano, ma ci sono stati diversi anni tra fine anni ‘90 e primi anni duemila in cuiUna forbice che ha toccato, con 92 milioni di euro di ricavi per i nerazzurri rispetto ai 45 milioni di euro degli inglesi, con(circa 30 milioni di ricavi)(circa 33 milioni) per la società all’epoca di proprietà di. Ma il gap è poi andata via via assottigliandosi, fino ad arrivare ad un sostanziale pareggio. Nel bilancio 2003/04 (anno della sfida di cui sopra), ad esempio, i ricavi per l’Inter sono stati pari a 191 milioni rispetto ai 187 milioni dei Gunners, una distanza minima.

andando ad analizzare nel dettaglio gli ultimi 20 bilanci dei due club: l’apertura del nuovoda parte dell’Arsenal, con l’esordio ufficiale avvenuto nel settembre 2006. Un impatto evidente nei numeri economici: nel 2004/05 e nel 2005/06, prima dell’inaugurazione dell’impianto, l’Inter aveva ricavi maggiori rispetto ai Gunners (195 milioni contro 175 milioni nella prima stagione, 215 milioni contro 174 milioni nella seconda), maUn investimento da oltre 500 milioni di euro per il nuovo stadio che ha pagato per l’Arsenal:Non che prima fossero particolarmente bassi, considerando che nel 2005/06 nel vecchio Highbury avevano raggiunto quota 50 milioni di euro, cifra che l’Inter è arrivata a superare solo nel 2022/23.

, con i Gunners arrivati a incassare fino a oltre 130 milioni di euro dall’Emirates nelle ultime stagioni, con l’Inter che nel 2022/23 ha toccato la quota record di 79 milioni (grazie a una stagione in cui ha disputato il massimo numero di partite possibili a San Siro tra campionato, Champions League e Coppa Italia), superando per la prima volta nella sua storia i 50 milioni di euro di ricavi da stadio.Tornando infatti al bilancio 2004/05, tra le voci di ricavi l’Inter ha incassato circa 84 milioni di euro come proventi televisivi dal campionato, mentre l’Arsenal compresa la partecipazione alla Champions League si è fermato a quota 54 milioni di euro., mentre l’Inter nella stagione 2023/24 (anno in cui ha conquistato il ventesimo scudetto) non ha superato quota 101 milioni di euro.

Si tratta, così, di un lungo processo nato di fatto dalla nascita della Premier League che ha portato i club inglesi a doppiare le big italiane sul fronte dei fatturati, e anche qualcosa in più:Negli ultimi 20 anni, a dimostrazione di come il gap si sia ampliato, i Gunners hanno visto il loro fatturato salire di quasi il 300%, a velocità doppia rispetto all’Inter per cui è salito del 145% circa, pur toccando livelli record nella stagione 2023/24.

: il monte ingaggi per la rosa dell’Inter nella stagione 2024/25 è stimato in circa 142 milioni di euro, rispetto ai 207 degli inglesi. Anche se non sempre avere ricavi record basta ad evitare i rossi a bilancio visto che per entrambi i club, complice anche il Covid, negli ultimi anni non sono mancate le perdite: circa 610 milioni per i nerazzurri, intorno ai 350 milioni per i Gunners.