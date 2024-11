Youth League, poker dell'Inter contro l'Arsenal. Brutta sconfitta per l'Atalanta

Getty Images

Mercoledì agrodolce per le italiane impegnate incon l'che ha centrato la quarta vittoria in quattro giornate della competizione e l'che è caduta in casa delloLa prima partita ha visto l'battere in casa l'Arsenal Under 19 con un sonoro 4-1.Subito avanti i nerazzurri, che hanno chiuso il primo tempo sul 2-0 con le reti di De Pieri e Spinacce, autore di un grande gol dalla distanza. Nella ripresa, poi, ci hanno pensato Pinotti e Lavelli a chiudere i conti. Dila rete del momentaneo 3-1 per i Gunners, che hanno chiuso inautore di un brutto fallo proprio su De Pieri, uscito in barella. I nerazzurri ora guidano la classifica a +2 suche ha vinto in casa del Bayern Monaco.

I bergamaschi partono male, finendo sotto 2-0 dopo 21 minuti per le reti diL'espulsione dial 26', ha ulteriormente complicato i piani dei nerazzurri, che hanno chiuso il primo tempo sotto 3-0 per il gol nel finale diNella ripresa hanno fissato il 4-1 Arrigoni e la seconda rete diLa dea manca l'aggancio all'Inter in testa e, dopo tre vittorie, rimane settima, ferma a