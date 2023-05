Milano è pronta per il penultimo atto:, in programma il prossimo 10 giugno a Istanbul. Si gioca stasera a San Siro, calcio d'inizio alle 21, la semifinale di ritorno e si riparte dal 2-0 nerazzurro dell'andata firmato da. Su Calciomercato.com tutti gli aggiornamenti per vivere insieme l'avvicinamento all'EuroDerby.- Squadra che vince non si cambia: Inzaghi è orientato a confermare in blocco la stessa Inter che ha battuto il Milan all'andata, conin regia ein coppia con Lautaro.: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez.- Le ultime sulla formazione del Milan, Pioli studia due cambi rispetto alla formazione dell'andata: fuori Kjaer per, tornache prende il posto dell'infortunato Bennacer. L'unico ballottaggio tra(favorito) e Messias a destra.: Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud.è il grande assente di questo Inter-Milan: il centrocampista algerino è stato operato e starà fuori per almeno sei mesi ( LEGGI QUI )., difensore nerazzurro, esalta il percorso dell'Inter: "Nel girone in molti ci davano per spacciati" ( LEGGI QUI ).11.45 - Il sindaco di Milano, tifoso dell'Inter, non sarà a San Siro per il derby: "Ormai sono un paio di anni che non vado più allo stadio, le polemiche sullo stadio non mi rendono tranquillo nell’andarci. È una delle cose a cui ho dovuto rinunciare in questo lungo periodo, ma a casa vedrò la partita" ( LEGGI QUI ).- All'arrivo in Lega Serie A, il presidente del Milansi è detto "Molto ottimista" per il derby di ritorno ().- Sfida a colpi di social tra Inter e Milan: "One moment" il messaggio nerazzurro, "Un'unica missione" la risposta dei rossoneri.