Champions League: Koulierakis fa doppietta, in gol Troost-Ekong e Strelec

SOOC/AFP via Getty Images

Si sono disputate altre tre gare d'andata valevoli per i turni di qualificazione in. I greci del PAOK Salonicco battono 3-2 i bosniaci del Borac Banja Luka grazie ai gol dei difensori centrali: doppietta per Konstantinos(classe 2003 seguito in passato dal Milan e ora nel mirino dell'Eintracht Francoforte) e rete decisiva di Wiliam(ex Udinese e Salernitana).Vincono in casa pure i bulgari del Ludogorets contro i bielorussi della Dinamo Minsk. L'attaccante David(ex Spezia e Reggina) firma il pareggio degli slovacchi dello Slovan Brarislava sul campo degli sloveni del Celje.

Champions League - Qualificazioni (andata)17' e 39' Koulierakis (P), 22' rig. Herrera (B), 45+3' Kulasin (B), 51' Troost-Ekong9' Tekpetey, 45+1' rig. Nedelev7' Bobicanec (C), 11' Strelec (S)