Anadolu Agency via Getty Images

Una tripletta di Dzeko salva Mourinho alla prima ufficiale col Fenerbahce: Lugano ko 3-4

Redazione CM

18 minuti fa



Doveva, dovrebbe andare all'Hajduk Spalato visto l'imminente arrivo di En-Nesyri dal Siviglia, eppure Edin Dzeko non smette di segnare: il cigno di Sarajevo ha aperto la sua stagione al Fenerbahce allenato da Josè Mourinho con una sensazionale tripletta sul campo del Lugano, nell'andata del secondo turno preliminare di Champions League, decisiva nel 3-4 finale.



SUL MERCATO - Dzeko ha segnato le prime tre reti prima del quarto del terzino della nazionale turca Ferdi Kadioglu, fondamentale in vista del ritorno a Istanbul. Nel frattempo, però, c'è da capire quale sarà il futuro dell'ex Roma, cercato insistentemente dall'Hajduk Spalato del ds Nikola Kalinic. La squadra croata ha appena accolto Ivan Rakitic e vorrebbe rinforzare l'attacco con Dzeko per rompere il dominio di Zagabria nel calcio croato.