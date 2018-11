Prosegue il programma della quarta giornata dei gironi di Champions League, a partire dalle 18.55: nel gruppo H, quello della Juventus, il Valencia cerca il successo con lo Young Boys per scavalcare il Manchester United e sperare in un passo falso dei Red Devils contro i bianconeri.



Alle 21 gli altri incontri, a partire dal gruppo G della Roma: il fanalino di coda Viktoria Plzen ospita un Real Madrid a caccia della seconda vittoria consecutiva in Champions per avvicinarsi alla qualificazione agli ottavi.



Nel gruppo F il Manchester City affronta lo Shakhtar Donetsk per blindare il primo posto, insidiato dal Lione impegnato contro l'Hoffenheim.



Sfida a distanza anche per il primato nel gruppo E: l'Ajax gioca in casa del Benfica, chiamato a vincere per riaprire i giochi qualificazione, mentre il Bayern Monaco è di scena all'Allianz Arena contro l'AEK Atene, ancora a zero punti.