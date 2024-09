Getty Images

Manchester City-Inter 0-0

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Lewis, Akanji, Ruben Dias, Gvardiol; Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne; Savinho, Haaland, Grealish. All. Guardiola.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto; Taremi, Thuram. All. Inzaghi.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Manchester City - Inter in diretta su Amazon Prime Video

GUARDA SU PRIME VIDEO

ECCO PERCHE' LAUTARO NON GIOCA

: Glenn Nyberg (SWE)I nerazzurri di Simone Inzaghi fanno il loro esordio stagionale nella massima competizione europea per club in un remake dell’atto finale di Champions del 2023, vinta dagli inglesi per 1-0 grazie al gol di Rodri.L'Inter arriva a questa partita dopo il pareggio di Monza in campionato (1-1), i Citizens, invece, ha ottenuto contro il Brentford il quarto successo in altrettante gare di Premier League. L'Inter, dopo il Manchester City, ricordiamo, affronterà la Stella Rossa a San Siro, Young Boys in trasferta, Arsenal e Lipsia in casa, doppia trasferta contro Bayer Leverkusen e Sparta Praga, infine Monaco in casa.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui