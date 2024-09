Giornata di rifinitura presso il centro sportivo di Appiano Gentile, prima della partenza per Manchester, prevista nel pomeriggio e dell'attività per la stampa sul suo inglese. Alle 20, ora italiana, l'allenatore nerazzurro e un calciatore prenderanno la parola nella conferenza prevista al City of Manchester Stadium, dove domani – alle 21 – inizierà la nuova campagna europea dei campioni d'Italia in carica., fermato da un affaticamento muscolare nel finale della partita di domenica sera a Monza e che oggi sarà oggetto di nuovi approfondimenti clinici per capire i tempi di recupero,Il calciatore austriaco non sarà recuperato in tempo utile per la sfida contro il Manchester City e non partirà col resto della squadra, mentre è certo l'impiego dal primo minuto della coppia offensiva formata ancora una volta da Lautaro Martinez e Marcus Thuram, con Mehdi Taremi pronto a subentrare dalla panchina.Dopo la riedizione della finale di Champions League del 2023, persa dall'Inter per 1-0 a Istanbul, il percorso nella massima competizione europea prevede gli appuntamenti contro Stella Rossa, Young Boys, Arsenal, Lipsia, Bayer Leverkusen, Sparta Praga e Monaco.