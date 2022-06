Ecco il quadro completo dei preliminari fino al secondo turno dopo il sorteggio odierno a Nyon: ricordiamo che il primo turno va ancora completato con la vincitrice del torneo preliminare che si svolge a fine giugno tra La Fiorita, Inter Club d'Escaldes, Vikings e Levadia.



Percorso Campioni

Tobol Kostanay (KAZ) / Ferencváros (HUN) - Slovan Bratislava (SVK) / Dinamo Batumi (GEO)

GNK Dinamo (CRO) - Shkupi (MKD) / Lincoln Red Imps (GIB)

Lech Poznań (POL) / Qarabağ (AZE) - Zürich (SUI)

HJK (FIN) / RFS (LVA) vs Viktoria Plzeň (CZE)

The New Saints (WAL) / Linfield (NIR) - Bodø/Glimt (NOR) / KÍ (FRO)

Ballkani (KOS) / Žalgiris (LTU) - Malmö (SWE) / vincitori turno preliminare

Ludogorets (BUL) / Sutjeska (MNE) - Shamrock Rovers (IRL) / Hibernians (MLT)

Maribor (SVN) / Shakhtyor Soligorsk (BLR) - Zrinjski (BIH) / Sheriff (MDA)

Maccabi Haifa (ISR) - Olympiacos (GRE)

Pyunik (ARM) / CFR Cluj (ROU) - Diddeleng (LUX) / Tirana (ALB)



Percorso piazzate

Midtjylland (DEN) - AEK Larnaca (CYP)

Dynamo Kyiv (UKR) - Fenerbahçe (TUR)