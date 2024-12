Champions League, quanti punti servono per passare il turno? Le predizioni e i criteri in caso di arrivo a pari punti

AFP via Getty Images

14 punti: 0,1%

15 punti: 6%

16 punti: 55%

17 punti: 96%

18 punti: 99,9%

19 punti: 100%

8 punti: 2%

9 punti: 27%

10 punti: 79%

11 punti: 99%

12 punti: 99,99%

13 punti: 100%

Miglior differenza reti nella fase campionato Maggior numero di gol segnati nella fase campionato Maggior numero di gol segnati in trasferta nella fase campionato Maggior numero di vittorie nella fase campionato Maggior numero di vittorie in trasferta nella fase campionato Maggior numero di punti ottenuti collettivamente dagli avversari nella fase di campionato Miglior differenza reti collettiva degli avversari nella fase di campionato Maggior numero di gol segnati collettivamente dagli avversari della fase campionato Punti disciplina in base ai cartellini gialli e ai cartellini rossi ricevuti dai giocatori e dallo staff della squadra in tutte le partite della fase campionato (cartellino rosso = 3 punti, cartellino giallo = 1 punto, espulsione per due cartellini gialli in una partita = 3 punti) Ranking più alto

Dopo i primi sei turni, il Liverpool ha già strappato il pass (vincendo tutte le gare) per accedere direttamente agli ottavi di finale della massima competizione europea. In fondo alla graduatoria, invece, Lispia, Slovan Bratislava e Young Boys hanno già abbandonato ogni speranza di accedere anche solo alla fase playoff, visto che il loro score recita quota 0 punti.Lo racconta Football Meets Data.Con la nuova formula, è possibile che due o più squadre arrivino a pari punti. Stando alla classifica avulsa (articolo 18 del regolamento), e rispetto al passato, viene meno il criterio degli scontri diretti, visto che non tutte le squadre affrontano le stesse avversarie, ma dal punto 6 in poi, si è deciso che si andranno a sommare i punti (e poi eventualmente la differenza reti e i gol fatti in caso di parità) ottenuti da tutte le squadre affrontate dai due o più club che sono a pari merito nei punti e nei cinque criteri precedenti. Ma