Il Milan può arrivare tra le prime 8 in Champions: quanti punti servono per gli ottavi e come evitare i playoff

L’abbiamo detto a più riprese:. Dopo le prime due sconfitte contro Liverpool e Bayer Leverkusen, la formazione di Paulo Fonseca ha trovato la via della vittoria in casa con il Club Brugge, al Bernabeu contro il Real Madrid e ieri sera con lo Slovan. Un ruolino di marcia importante che recita come i rossoneri abbiano anche realizzato almeno tre reti in tre partite consecutive, un dato che non accadeva dall’edizione 1989 della Coppa dei Campioni.

Partiamo, dunque, da questo presupposto per provare ad analizzare le possibilità dei rossoneri di centrare lo scenario migliore per proseguire questo cammino in Champions League.degli uomini guidati dall’allenatore portoghese. Infatti,. Nello scenario migliore, dunque,ed evitando i possibili complessi accoppiamenti dei playoff. Un’impresa, considerando che il Milan era a quota 0 punti dopo i primi due match di Champions League.

Perché questa sicurezza? Ecco, seppur il club di Via Aldo Rossi abbia avuto in principio un cammino difficile (Liverpool, Bayer Leverkusen e Real Madrid nelle prime quattro partite),. I 9 punti attuali sono un’ottima base di partenza e ne consegue che aggiungendone altrettanti nei prossimi tre incroci, la qualificazione agli ottavi sarebbe garantita, secondo le proiezioni fornite da Opta: basandosi sulle elaborazioni, che ha eseguito 50mila simulazioni,Scendendo a quindici punti (due vittorie e una sconfitta), invece, la percentuale si abbassa al 73%, come sottolinea anche La Gazzetta dello Sport. Trattando solamente i playoff, con i 9 punti attuali, i rossoneri avrebbero già il 69% di possibilità di raggiungere tale fase. Arrivando a quota 12, arriverebbe invece la certezza di disputarli per la squadra di Fonseca. Tuttavia,

