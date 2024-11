La Juventus può arrivare tra le prime 8 in Champions? Tutte le combinazioni e quanti punti servono per i playoff

Un pareggio a reti bianche.- in classifica della fase campionato dopo le prime cinque partite di Champions League.Dopo un inizio di campagna continentale costellato da due successi consecutivi contro PSV e Lipsia, i bianconeri hanno rallentato la marcia trovando solamente due pareggi nelle successive tre partite (Lille, Stoccarda e Aston Villa). 4 punti di vantaggio, dunque, sulla 25a posizione – la prima che esclude dai giochi verso il prossimo turno – e

I bianconeri possono conquistare un massimo di 9 punti nelle ultime 3 partite rimaste. Secondo il portale statistico Football Meets Data,Per sperare, invece, in una qualificazione tra le prime 8, la Juventus le dovrebbe vincere tutte.Andiamo a vedere quanti punti servono per qualificarsi secondo Football Meets Data, come riportato da Sky Sport.

Punti necessari per qualificarsi tra le prime 8:

14 punti: 1%

15 punti: 16%

16 punti: 69%

17 punti: 97%

18 punti: 100%

Punti necessari per qualificarsi tra le prime 24

7 punti: 0.3%

8 punti: 11%

9 punti: 46%

10 punti: 87%

11 punti: 99.8%

12 punti: 100%

Miglior differenza reti nella fase campionato Maggior numero di gol segnati nella fase campionato Maggior numero di gol segnati in trasferta nella fase campionato Maggior numero di vittorie nella fase campionato Maggior numero di vittorie in trasferta nella fase campionato Maggior numero di punti ottenuti collettivamente dagli avversari nella fase di campionato Miglior differenza reti collettiva degli avversari nella fase di campionato Maggior numero di gol segnati collettivamente dagli avversari della fase campionato Punti disciplina in base ai cartellini gialli e ai cartellini rossi ricevuti dai giocatori e dallo staff della squadra in tutte le partite della fase campionato (cartellino rosso = 3 punti, cartellino giallo = 1 punto, espulsione per due cartellini gialli in una partita = 3 punti) Ranking più alto

