Inter e Milan sono le squadre protagoniste delle prime quattro sfide di UEFA Champions League in esclusiva per Amazon. Sono state rese note le prime partite della fase a gironi della massima competizione europea scelte per essere trasmesse su Prime Video: si parte mercoledì 20 settembre con l'Inter, finalista della scorsa edizione, impegnata sul campo della Real Sociedad (fischio d'inizio ore 21) e si prosegue mercoledì 4 ottobre con Borussia Dortmund-Milan, sempre alle 21.



Niente Lazio e Napoli neanche alla terza giornata: protagonista mercoledì 25 ottobre ancora i rossoneri di Stefano Pioli, in trasferta a Parigi per affrontare il Paris Saint-Germain (ore 21). Nella quarta giornata, poi, tocca nuovamente ai nerazzurri, in trasferta in Austria contro il Salisburgo (ore 21).



Restano da definire le ultime due partite in esclusiva su Prime Video, quelle della quinta e della sesta giornata dei giorni di Champions.