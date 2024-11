AFP via Getty Images

Attento quando gli altri vanno in contropiedeCresce tanto nel secondo tempoA uomo su El Bilal, spesso lo anticipaSfortunato, esce per infortunio muscolareAttivo sulla fascia, un paio di imprecisioniQuasi perfetto, il giallo gli fa saltare la prossimaPrestazione di cuore e sostanzaAnche lui ha il piede sull'acceleratoreDue buone occasioni, entrambe non concretizzate. Meriterebbe la sufficienza nel complesso, magli errori pesanoGol da attaccante puro, letale

Aiuta tanto, sponde per i compagni, lottaIndovina il cambio Pasalic-De Ketelaere all'intervalloGrande prestazione da subentratoQualità e assist al bacio per il vantaggio nerazzurro, sfiora anche un golTrova il primo gol con l'Atalanta, freddissimo sotto portaEntra al posto di BellanovaEntra al posto di LookmanNubel 5,5Vagnoman 5Chase 4,5(36' s.t. Stenzel) 6Rouault 5Mittelstadt 6Karazor 6(29' s.t. Rieder) svStiller 5,5Millot 6Undav 6(10' s.t. Demirovic) 5

Fuhrich 6,5(29' s.t. Chabot) svTouré 6,5(36' s.t. Malanga) svAll. Hoeness 5