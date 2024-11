AFP via Getty Images

Che Bellanova: nessun giocatore italiano ha servito più assist di lui dall'inizio del 2023/24

21 minuti fa



Raoul Bellanova ha avuto un impatto straordinario sulla vittoria dell'Atalanta in rimonta in casa contro l'Udinese: assist per il pareggio di Pasalic e cross basso che ha portato all'autogol di Touré che ha fissato il punteggio sul definitivo 2-1.



Con quello realizzato oggi, gli assist di Bellanova dall'inizio della scorsa stagione, cumulando anche quelli realizzati con la maglia del Torino, sono 9: nessun giocatore italiano ne ha realizzati di più in Serie A nel periodo in questione, cioè dall'inizio della scorsa stagione ad oggi.