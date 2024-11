Che fine ha fatto? Bruno N'Gotty, dalla rimonta scudetto col Milan di Zaccheroni alla vita sui monti

TRA LIONE E PSG: GOL E VITTORIE - Nato nel 1971 in Francia, Bruno, di chiare origini camerunensi, inizia la carriera proprio con la squadra della sua città natale, l'Olympique Lyonnais, che lo nota per la stazza fisica, la rapidità e le ottime capacità da marcatore. A Lione resta per ben sette stagioni, dal 1988 al 1995, nelle quali mette a frutto 237 presenze e 13 gol, non pochi per un difensore: dotato di un gran tiro e di ottime potenzialità di inserimento, finisce spesso nel tabellino dei marcatori, tanto da attirare ben presto l'interesse del PSG, che lo nota e lo porta nella capitale francese. Con la maglia dei parigini vince una Coppa di Francia, una Coppa di Lega e una Coppa delle Coppe, mettendo a segno il gol decisivo nella finale contro il Rapid Vienna, e raggiunge la finale nell'edizione seguente.