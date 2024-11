Che fine ha fatto? Mendieta, il flop da 90 miliardi che oggi fa il deejay

CLAUSOLA ANTI-REAL - Oltre al danno, per la Lazio c'è anche la beffa: nel contratto stipulato tra Lazio e Valencia c'era infatti una clausola che impediva ai biancocelesti di cedere il giocatore al Real Madrid. Clausola che, alla luce dei fatti, si era rivelata provvidenziale, ma per i Blancos. A Cragnotti non rimane altro che cedere Mendieta in prestito, al Barcellona: i blaugrana però non erano quelli di oggi, chiudono sesti in classifica, non si qualificano alla Champions League e decidono di non riscattare il basco. Intanto la Lazio sprofonda nella crisi economica in seguito al crack Cirio e deve liberarsi assolutamente di un ingaggio pesante come quello di Mendieta: interviene il Middlesbrough che prende in prestito il giocatore. Mendieta nella mediocrità generale della squadra in qualche modo galleggia e si toglie la soddisfazione di vincere la Coppa di Lega 2003/04, primo trofeo assoluto del club. Questo storico evento convince i dirigenti del Boro a riscattare il cartellino del giocatore per intero. Mendieta gioca col Middlesbrough fino al 2008: 73 presenze in 4 anni e una finale di Coppa Uefa raggiunta. Non certo quello che ci si aspettava da lui. Addirittura, per saldare completamente il debito contratto col Valencia, la Lazio deve cedere agli spagnoli Stefano Fiore e Bernardo Corradi: altri due flop, stavolta in terra spagnola.