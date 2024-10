Che fine ha fatto? "Inseminator" Kaviedes, l'ex Perugia si è dato alla boxe

NINE DIVENTA INSEMINATOR - Aspettative che furono puntualmente deluse: la macchina da gol si era infatti trasformata in una macchina da donne. Quattordici misere presenze, quattro reti (di cui tre ad Inter, Juventus e Fiorentina), in compenso tantissime serate. Di lui ci si ricorda solo per il soprannome, "Nine", che utilizzò come appellativo sulla maglia, visto che la numero 9 era già occupata all'epoca da Sandro Tovalieri. Nine di nome, ma non di fatto, Tante le scorribande notturne, tante le donne vittime del suo incredibile fascino latino. Ma con il calcio non ci siamo, tanto che dopo solo una stagione Gaucci decide di cederlo in Spagna, al Celta Vigo. Nel mentre si segnalò alle cronache per una curiosa vicenda, che gli ha garantito anche l’appellativo di “Inseminator”, oltre a quello di "Nine": nel 1999 si trovò infatti al centro di una curiosa vicenda a causa della sua presunta paternità di tre figli, come affermato da tre donne diverse.