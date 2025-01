Che fine ha fatto? Dario Silva: da sesso, Uruguay e Cagliari ai gol con la protesi

'SA PIBINCA' AL REAL MADRID - Sembra tutto perfetto, gli esordi consegnano agli archivi due splendidi gol in pallonetto, contro Lucchese in Coppa Italia e Sampdoria in campionato, ma poi qualcosa si inceppa: i gol saranno soltanto sette nei primi due campionati di Serie A. Il Cagliari retrocede in Serie B, arriva Giampiero Ventura e Silva risorge. Tredici gol, tutti su azione, di cui due in rovesciata, che lo rendono indiscusso idolo della tifoseria. Un atteggiamento sempre disponibile, mai sopra le righe e un senso dell'humor da fare invidia anche a Massimiliano Medda, comico sardo, che sul canale Videolinea lo soprannominò "Sa Pibinca", la zecca in cagliaritano, in seguito al racconto di una serata hard dell'uruguaiano, che saltava di felicità dopo l'incontro con due signorine, tanto da sembrare proprio una "Pibinca". Un giorno infatti inscenò un suo trasferimento imminente al Real Madrid, tirando nella rete tutti i giornalisti presenti nel ritiro del Cagliari, che impazzirono letteralmente alla notizia. Ma era solo uno scherzo. Nel 1998 lascia la Sardegna e approda effettivamente nella Liga spagnola, all'Espanyol prima, al Malaga poi, con il quale segna 36 gol in 4 anni, infine al Siviglia. Nella stagione 2005-2006 si trasferisce in Inghilterra per giocare con il Portsmouth, dove chiude forzatamente la carriera.