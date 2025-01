LA CARRIERA E I DISSIDI CON LIPPI E MALDINI - I francesi dell'Auxerre lo salvano dalla povertà estrema vissuta in Nigeria, dove era infatti incaricato di andare a pesca e portare il cibo per tutta la famiglia, all'età di 19 anni. Con i biancoazzurri vive quattro stagioni ad alto livello conquistando una Ligue 1 e due Coppe di Francia, che gli valgono la convocazione ai Giochi Olimpici americani e, appunto, la medaglia d'oro. L'Inter di Moratti se ne innamora e lo acquista per 6 miliardi di lire, affidandogli una maglia da titolare al centro della difesa. La prima stagione in maglia nerazzurra è un trionfo, che porta alla vittoria della Coppa Uefa contro la Lazio di Eriksson e a sfiorare lo Scudetto contro la Juve di Lippi. Dopo l'esonero di Gigi Simoni nel novembre '98 la titolarità di West inizia ad essere messa in discussione, ma nonostante ciò conclude la stagione con 24 presenze tra campionato e Champions League. La fine del roccioso nigeriano all'Inter viene segnata dall'approdo di Lippi sulla panchina nerazzurra: il rapporto tra i due è tutt'altro che idilliaco, zero presenze tra agosto e gennaio ed il passaggio sull'altra sponda del Naviglio, al Milan, tra i mugugni dei sostenitori nerazzurri. In maglia rossonera West vive giorni tristi: nonostante le buone perfomance quando chiamato in causa, il suo impiego viene molto limitato dalla presenza di Costacurta e Maldini, che alcuni anni dopo accuserà di essere stato un protetto e un'intoccabile all'interno della società rossonera. Dopo soli sei mesi finisce anche l'avventura in maglia rossonera ed inizia per lui un lungo girovagare per il mondo: Derby Country, Kaiserslautern, Partizan Belgrado, Al-Arabi, Plymouth, Julius Berger e Paykan Theran.