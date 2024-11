Che fine ha fatto? Il "loco" Esnaider: dal disastro nella Juventus al tango

TESTA CALDA - Giovane promessa del calcio sudamericano, cresciuta nel Ferro Carril Oeste, nel 1991 partecipò al Mondiale Under 20 con l'Argentina, in Portogallo. In questa competizione aggredì in campo un avversario e ricevette una squalifica internazionale di un anno. Nonostante ciò, fu acquistato lo stesso dal Real Madrid, che lo fece crescere inizialmente nella squadra satellite del Real Madrid B. In Segunda División realizzò 18 gol in 44 partite ma di fatto non riuscì mai ad imporsi concretamente in prima squadra. Trovando poco spazio nei Blancos, fu ceduto al Real Saragozza, con cui vinse la Coppa del Re 1993-1994 e la Coppa delle Coppe 1994-1995, segnando una rete in finale e divenendo il capocannoniere del torneo. Il Real lo ricomprò, per poi cederlo all'Atletico, dove ebbe un buon rendimento rovinato dalle sue pessime relazioni con il tecnico Radomir Antić. Passa quindi all'Espanyol, ma anche a Barcellona le cose non migliorano: un giorno prende a pugni il compagno di squadra Miguel Ángel Benítez, perché aveva attaccato i compagni in pubblico.