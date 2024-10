D'altronde, non si trattava certo della prima volta che Jorgensen risolveva un problema mettendosi al volante: soprattutto durante la sua permanenza a Firenze varie volte aveva chiesto e ottenuto di guidare il pullman della squadra. Addirittura nel 1999, in occasione di un Italia-Danimarca giocata al San Paolo di Napoli, salvò l’autista alla guida del pullman della nazionale danese, che si era trovato in grossa difficoltà nell’effettuare la manovra per uscire dall’area di parcheggio. Nessun problema: ci pensò l'ex Udinese e Fiorentina a compierla in maniera perfetta. Torna spesso in Italia, è rimasto amico e in contatto con Dainelli, Ujfalusi e il tecnico Prandelli. Il suo cuore si divide tra le due passioni della vita: il calcio e il volante, lustro e panacea per tantissimi uomini nel mondo.



