Che fine ha fatto? La "statua" Bresciano: dall'esultanza più bella di sempre allla cannabis

BRESCIANO OGGI: TRA CANNABIS E CATANIA - Decide, come molti altri calciatori di oggi, di chiudere la carriera tra i petrodollari arabi, prima nella squadra emiratina dell'Al-Nasr, firmando un contratto biennale a 2 milioni di euro all'anno, poi all'Al-Gharafa, squadra qatariota. Nel 2013 è stato sospeso per quattro mesi dalla FIFA per una presunta irregolarità nel suo trasferimento in Qatar: il giocatore ha dovuto anche pagare un'ammenda di un milione e 87mila dollari. Sposato con Renée Capitanio, conosciuta ai tempi dell'asilo, dopo una proposta di legame avvenuta sotto il balcone di Giulietta a Verona, ha due figlie, Alessia e Montana, rispettivamente di 9 e 8 anni. Dopo il ritiro dal calcio giocato diventa imprenditore nel settore immobiliare e nella produzione di farmaci a base di cannabis. Nell'estate del 2022 contribuisce, insieme all'amico e vecchio compagno Vincenzo Grella, alla rifondazione del Catania, convincendo e aiutando l'imprenditore italo-australiano Rosario Pelligra ad investire sulla squadra di calcio etnea ed entrando a far parte del CDA della società rossazzurra come consigliere. Ma da quando Mark non fa più la statua, non è più domenica.