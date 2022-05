Da Mr Champions a Mr Money. Da inglese più titolato con la maglia di squadre straniere a Paperone del pallone, criticato in patria per essere stato il primo di una lunga lista a introdurre la moda del calciatore pluripagato per trascorrere più tempo tra lustrini e festini che sul campo di gioco. Steven Charles McManaman da Liverpool è un'icona e un simbolo del calcio degli anni '90.



Calciatore britannico più titolato tra quelli che hanno giocato all'estero, terzo migliore di sempre alle spalle di Kevin Keegan e John Charles, unico inglese ad aver vinto la Champions League per due volte con una squadra straniera, il Real Madrid.



