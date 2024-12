Che fine ha fatto? Blomqvist, il "pinguino biondo": da Milan e Manchester United alla pizzeria

LA SCELTA DI CAPELLO E IL PRESTITO AL PARMA - Durante la prima stagione in Italia gioca 19 partite in Serie A, mettendo a segno una rete al Bologna, dopo una splendida azione di George Weah. ed entrando spesso come carta a sorpresa dalla panchina: l'anno seguente però il suo spazio in squadra si riduce nettamente, anche per il cambio di guida tecnica, con il ritorno di Fabio Capello in panchina che finisce con un mesto e deludente decimo posto in campionato. Blomqvist viene ceduto in prestito al Parma, dove si fa notare niente meno che dal Manchester United, club leader della Premier League.