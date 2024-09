Chelsea, Casadei ha cambiato agente. Le voci su Milan e Juventus e a gennaio può tornare in Serie A

Il calciomercato dei club si è ormai praticamente concluso e tante, tantissime situazioni sono rimaste oggi insolute. È il caso di quei giocatori che hanno bramato un cambio maglia, hanno dato mandati ad agenti e procuratori per spostarsi e, alla fine, sono rimasti bloccati ed oggi, probabilmente o sono fuori rosa o ai margini del progetto. Quei giocatori ie, di conseguenza, virano verso nuovi agenti e nuovi procuratori. È il caso di, rimasto aldopo un'estate di grandi trattative mai concretizzatesi, e che ha scelto ufficialmente di cambiare agente.

La notizia è stata data proprio in queste ore, che ha in Francesco Facchinetti il volto più esposto mediaticamente in Italia. La Epic ha ottimi rapporti con il chelsea con cui ha chiuso i trasferimenti di Lukaku al Napoli (insieme a Pastorello) degli acquisti di Moises Caicedo, Filip Jorgensen e Nicolas Jackson, ma anche la cessione di Gallagher all'Atletico nell'affare Joao Felix. Insomma, il passaggio alla Epic Sport in casa Chelsea può anche voler dire una cessione agevolata.