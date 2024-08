Cagliari: Cesare Casadei se salta Gianluca Gaetano. Difesa blindata con José Luis Palomino e Yerry Mina. Arriva Fabio Borini?

AFP via Getty Images

Domani inizierà la stagione 2024/25 del Cagliari del neo tecnico Davide Nicola. Alle 21.15 è in programma all’Unipol Domus il match di. Una partita che anticipa l’inizio della Serie A, previsto la domenica successiva sempre in casa contro la Roma di Daniele De Rossi. Nicola avrà modo di vedere i frutti della preparazione ma soprattutto di capire cosa ancora manca alla propria rosa per affrontare questa prima parte di stagione.Per quanto concerne il reparto offensivo - soprattutto nel ruolo che fa da collante tra i reparti - continua a tenere banco la situazione legata a, centrocampista di proprietà del Napoli. L’agente del giocatore ha già fatto sapere che è stata declinata l’offerta del Parma, in quanto il suo assistito cambierà maglia solamente per fare ritorno in Sardegna. Cagliari o Napoli, questo il futuro di Gianluca Gaetano. La palla quindi ora passa al presidente Tommaso Giulini, che dovrà decidere se fare uno sforzo economico ed acquistare a titolo definitivo il centrocampista. Aurelio De Laurentiis ha già comunicato che non intende scendere sotto idopo aver abbassato le proprie pretese di ben 3 milioni.

Ecco che allora il Cagliari inizia aper non arrivare impreparato agli ultimi giorni di calciomercato. Se non arriverà il partenopeo allora i rossoblù vireranno con decisione su, centrocampista classe 2003, di proprietà del Chelsea. Gli inglesi versarono nelle casse dell’Inter ben 20 milioni. 25 presenze e 2 reti nella prima parte di stagione in prestito al Leicester, 17 presenze (71 minuti totali) con i Blues dopo il rientro dal prestito a gennaio. Per arrivare a Cesare Casadei però, sia per quanto riguarda il prezzo del cartellino, sia per la concorrenza, visto che su di lui ci sono squadre più importanti come Lazio e Bologna.

Sul fronte d’attacco intanto il direttore sportivo Nereo Bonato ha deciso di puntare su. L’ex attaccante del Sunderland è in cima alla lista ed i rossoblù vorrebbero chiudere il prossimo inizio settimana, quando, molto probabilmente, verrà definita anche. Intanto quest’oggi Borini scenderà in campo con la Sampdoria nel match di Coppa Italia, un segnale da parte di Andrea Pirlo per provare a tenere il proprio attaccante, anche se, viste le offerte dalla Serie A (su di lui anche l’Empoli) vorrebbe giocarsi l’ultima carta nella massima serie italiana.

Davide Nicola continua a studiare la difesa e sta cercando di capire quali siano gli uomini migliori da affiancare a Sebastiano Luperto. La bella notizia per i tifosi del Cagliari arriva dal fronte, cherifiutando la ricca offerta dell’Al Ain. Il colombiano vuole essere ancora protagonista in Italia e vuole ripagare l’affetto ricevuto dai tifosi sardi dal suo arrivo nell’isola. Chi, con molta probabilità arriverà per completare il reparto è. Il 34enne è rimasto svincolato dopo la sua esperienza con l’Atalanta ed era stato già cercato lo scorso inverno proprio da Nereo Bonato, che alla fine, viste le indecisioni dell’italo-argentino, virò su Mina. Ora però il giocatore, rimasto senza contratto, è apparso deciso e ad inizio settimana verranno limati i dettagli del contratto. Per Davide Nicola arriverà così un altro rinforzo d’esperienza, confermando una bocciatura - per il momento - sia per Wieteska che per Hatzidiakos.