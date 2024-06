Getty Images

Chelsea, ecco il primo colpo: Maresca si prende un obiettivo del Milan

34 minuti fa

1

Nuovo ciclo in casa Chelsea. I londinesi si affideranno a Enzo Maresca, pupillo di Guardiola e appena promosso in Premier League con il Leicester. Il primo acquisto dei Blues è una richiesta specifica del nuovo manager: Tosin Adarabioyo. A riportarlo è Fabrizio Romano, secondo cui il difensore del Fulham, svincolato, ha già detto sì al Chelsea, preferendolo al Newcastle.



PIACEVA AL MILAN - Il centrale era stato un'idea percorsa anche dal Milan che poi però si è defilato. Stuzzicava soprattutto il fatto di poter prendere un giocatore di livello, 26enne, a parametro zero dopo che la sua avventura di 4 anni al Fulham si era chiusa senza rinnovo di contratto. Il mercato del Chelsea intanto è appena iniziato e promette altri grandi colpi in entrata. In uscita invece ha già salutato Thiago Silva che non ha rinnovato il proprio contratto e si è accasato al Fluminense.