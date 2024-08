Chelsea-Inter: formazioni, dove vederla in tv e streaming

(domenica 11 agosto 2024 con calcio d'inizio alle ore 16:00 italiane) è l'ultima amichevole pre-campionato dei nerazzurri, reduci dalla sconfitta con l'Al-Ittihad e dal pareggio di Pisa dopo le vittorie contro Lugano, Pergolettese e Las Palmas. Si gioca allo stadio Stamford Bridge di Londra. Sabato 17 agosto è in calendario la prima giornata di Serie A sul campo del Genoa.Partita: Chelsea-Inter.Data: domenica 11 agosto 2024.Orario: calcio d'inizio alle ore 16:00.Canale TV: Dazn.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Chelsea-Inter in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Streaming: Dazn.- Chelsea-Inter viene trasmessa in diretta su Inter TV e sull'app Dazn, in streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, consolo di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.(4-2-3-1): Jorgensen; James, Badiashile, Colwill, Malo Gusto; Enzo Fernandez, Lavia; Madueke, Nkunku, Sterling; Guiu. All. Maresca.

(3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Correa. All. Inzaghi.