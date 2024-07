AFP via Getty Images

torna in campo per la sua seconda uscita amichevole ufficiale. Dopo la vittoria per 3-2 contro il Lugano questa volta sarà il turno della, società lombarda che milita in Serie C e che a partire dalle 18.30 sarà ospite del Bper Training Centre della Pinetina ad Appiano Gentile. Tante le aspettative per Simone Inzaghi che avrà per la prima volta a disposizione Piotr Zielinski mentre c'è attesa ancora una volta per la coppia Taremi-Correa, il primo già in gran forma e il secondo che sta lottando per il uso presente e futuro. Calciomercato.com vi racconterà live la partita.

INTER (3-5-2): 13 Martinez; 31 Bisseck, 42 Agoumé, 47 Fontanarosa; 54 Kamate, 7 Zielinski, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 99 Taremi, 11 Correa.A disposizione: 12 Di Gennaro, 24 Salcedo, 50 Aidoo, 51 Alexiou, 52 Berenbruch, 53 Cocchi, 55 Motta, 57 Quieto, 58 Stante, 59 Topalovic, 60 Zarate.Allenatore: Simone Inzaghi.PERGOLETTESE (3-5-2): 1 Raimondi; 2 Tonoli, 6 Lambrughi, 3 Olivieri; 5 Bignami, 8 Jaouhari, 4 Arini, 10 Careccia, 9 Cerasani; 7 Piu, 11 Anelli.A disposizione: 12 Cordaro, 13 Vanazzi, 14 Capoferri, 15 Andreoli, 16 Tacchinardi, 17 Schiavini, 18 Lecchi.

Allenatore: Giovanni Mussa.