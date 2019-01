L'agente di Alvaro Morata, Juanma Lopez, è a Siviglia per trattare col club andaluso l'arrivo dell'attaccante del Chelsea. Come riporta As, i rapporti con l'entourage del giocatore sono ottimi: c'è il sì dell'ex Juve, per il quale c'è stato un incontro al Sanchez Pizjuan. Ora bisogna ottenere l'apertura al prestito dei Blues.