Frank Lampard, ex allenatore del Chelsea, parla al Times a margine del suo inserimento nella Hall of Fame della Premier: "L'esonero? E’ stato durissimo affrontarlo, ma sono consapevole che il legame con il Chelsea rimarrà speciale comunque. Quando perdi il posto vivi un momento difficile e chiunque dica il contrario è un bugiardo. C’è il tuo orgoglio in gioco, per il quale lavori quotidianamente, e poi ti viene tolto all’improvviso. E’ dura".