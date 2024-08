Chelsea, rosa extralarge: da Lukaku a Sterling, tutte le occasioni di mercato da pescare nei Blues

Getty Images

Se quella delnon è la rosa più ampia, poco ci manca.. A oggi l'allenatore italiano può contare su due, tre, a volte anche quattro giocatori per ogni ruolo. Tanti, troppi. Per capirci, nel Chelsea ci sono sei portieri (compreso Jorgensen appena preso dal Villarreal).- Alcuni di questi sono in uscita, fuori dal progetto dei Blues. A due settimane dalla fine del mercato la dirigenza sta lavorando per cercare una sistemazione a chi non fa parte dei piani del nuovo Chelsea con. L'allenatore ha bisogno di lavorare con meno giocatori, per accontentarlo la società potrebbe chiudere cessioni a prezzo di saldo.