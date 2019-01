Il Napoli ha fatto dietro front, ma il Chelsea, dicono gli ultimi rumours, ha invece intenzione di mettere sul piatto 45 milioni di sterline per Nicolò Barella. Al cambio, circa 50 milioni di euro, proprio la cifra che il Cagliari chiede per il cartellino del forte centrocampista. Sarà anche per questo che il talento rossoblù, ha perso l'etichetta di inamovibile nella valutazione degli analisti Snai. La quota sul suo addio ai sardi nel mercato invernale è stata infatti tagliata da 6,00 a 4,50, il che vuol dire che le ultime voci hanno avuto un certo effetto. A 4,50, inoltre, si gioca anche il cambio squadra di un altro centrocampista, che però al contrario di Barella non sta avendo grandi fortune: si tratta di Antonio Candreva, che con l'Inter da inizio stagione ha collezionato appena 7 presenze e giocato solo 282 minuti.