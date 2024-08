Chelsea, ufficiale Sancho dal Manchester United: la formula e il comunicato

Si chiude una telenovela durata tutta l'estate.ha finalmente definito il proprio futuro, dopo mesi di trattative, confronti, tensioni, allontanamenti e riavvicinamenti. L'esterno d'attacco ex Borussia Dortmund lascia il Manchester United per rimanere in Inghilterra:Per diverso tempo su di lui c'è stata la Juventus, decisa a regalare a Thiago Motta un ulteriore esterno oltre a quelli già arrivati dal mercato. La distanza tra bianconeri e Red Devils è, tuttavia, sempre stata troppo ampia, soprattutto perché i bianconeri sarebbero stati disposti a prenderlo soltanto in prestito, con l'ostacolo ingaggio.

Come sottolineato dal club londinese, si tratta di un trasferimento in prestito con obbligo di riscatto: "Il Chelsea è lieto di annunciare che Jadon Sancho arriva in prestito al club dal Manchester United, con l'obbligo per i Blues di acquistare a titolo definitivo il nazionale inglese la prossima estate".