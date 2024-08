Chelsea, un altro mercato extra-large: 63 mln per Pedro Neto, Sterling in uscita. Perché possono spendere tanto

Getty Images

Nel frullatore del calciomercato delche da un paio d'anni a questa parte si accende ogni sei mesi, si sta mescolando anche quest'estate qualcosa di caotico, assurdo quanto interessante. Qui ricapitoliamo arrivi, partenze, giocatori in esubero e obiettivi della formazione del nuovo tecnico Enzopartendo da una curiosa sovrabbondanza di numeri 1 e finendo con l'ultimo colpo (ancora non ufficiale),, ex Lazio in arrivo dal Wolverhampton per la "modica" cifra diIn rosa, infatti, con i rientri dai vari prestiti, ci sono attualmente RobertArrizabalaga (rientrato dal Real Madrid), Marcus, Đorđe, Gabriel(rientrato dall'Eupen), Lucas(rientrato dal Brommapojkarna). A questi sei si aggiungono Filip, 22enne danese con passaporto svedese preso per quasi 25 milioni di euro dal Villarreal, e adesso anche Mike, 19 anni, per il quale i Blues hanno deciso di sborsare 20 milioni lasciandolo successivamente in prestito al Genk. Ovviamente la maggior parte di questi portieri lascerà, ma il dato è abbastanza d'impatto.

L'arrivo didovrebbe preparare il terreno per la partenza di, che adesso si trova in una batteria esterni composta dal portoghese, Madueke, Mudryk, Nkunku, Diego Moreira e Angelo. La, in cerca di esterni per Thiago Motta, potrebbe farci un pensiero assieme aCome è possibile che i londinesi spendano così tanti soldi senza essere penalizzati dal fair play finanziario? E' tutto incredibilmente alla luce del sole: il Chelsea riporta nei conti dello scorso anno ricavi per 76,5 milioni di sterline (circa 90 milioni di euro) per la cessione diI due hotel, il Millennium e il Copthorne, facevano parte dello sviluppo del Chelsea Village a Stamford Bridge, supervisionato dall'ex proprietario dei Blues Ken Bates nel 2001, e sono stati inclusi quando Boehly e i suoi co-proprietari hanno acquistato il club nel 2022. Ma vediamo il riepilogo del mercato del club.