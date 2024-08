Juventus, nuovi contatti per Nico Gonzalez: la Fiorentina non lo convoca in l'amichevole, accordo vicino

Nuovi segnali di mercato per, e la mancata chiamata non è legata a infortuni o problemi fisici. Nico sta bene, per questo la sensazione è che la sua assenza sia legata al possibile addio. Con il passare dei giorni la separazione tra il giocatore e i viola sta diventando sempre più probabile, la Juventus spinge e oggi ci sono stati nuovi contatti tra i due club.- Le parti si sono avvicinate e sono vicine a un accordo di massima sulla formula: si sta lavorando sulla base di un prestito con obbligo di riscatto, c'è ancora un po' di distanza sulle cifre., la Juventus sta pensando di proporre una carte cash più(preferito ad Arthur), per il quale i viola avevano fatto un sondaggio qualche settimana fa.

- Quando la Juventus ha capito che non sarebbe arrivata alle richieste del Borussia Dortmund per Adeyemi (i tedeschi non volevano venderlo, per questo hanno chiesto intorno ai 40 milioni),. Abbandonata definitivamente la pista Sancho, che ha ricucito lo strappo con ten Hag e se non ci saranno sorprese rimarrà al Manchester United.