Fiorentina in pressing su Casadei: fuori squadra nel Chelsea, previsti nuovi contatti

Dopo due anni dall'addio all'Inter e un paio di prestiti tra Reading e Leicester,nonostante sulla panchina dei Blues sia arrivato Enzo Maresca col quale ha già lavorato nella scorsa stagione. Il giocatore si sta allenando da solo in attesa che si concretizzi un trasferimento, la sua priorità è il ritorno in Italia per giocare in Serie A dove non ha ancora mai debuttato.- Sulle tracce di Casadei ci sono Fiorentina e Torino con i primi in vantaggio sul club di Cairo:. La settimana scorsa ci sono stati dei contatti tra le parti e nei prossimi giorni è previsto un nuovo colloquio, si è ipotizzata anche una cessione a titolo definitivo ma è una pista difficile considerando che il Chelsea l'ha pagato circa 20 milioni.

- Per convincere i Blues a farlo partire in prestito. Per Casadei un ritorno in Italia può rappresentare una vetrina sul futuro, con l'obiettivo di entrare nel giro della Nazionale di Spalletti. All'estero ha qualche richiesta in Premier ma sono opzioni che per ora il giocatore non ha preso in considerazione; un'altra idea può essere lo Strasburgo, club affiliato al Chelsea.