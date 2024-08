Chelsea, un altro mercato extra-large: si tratta per l'ottavo portiere. Arrivi, partenze, esuberi e obiettivi

Nel frullatore del calciomercato del Chelsea che da un paio d'anni a questa parte si accende ogni sei mesi, si sta mescolando anche quest'estate qualcosa di caotico, assurdo quanto interessante. Qui ricapitoliamo arrivi, partenze, giocatori in esubero e obiettivi della formazione del nuovo tecnico Enzo Maresca, partendo da una curiosa sovrabbondanza di numeri 1.



OTTO PORTIERI - In rosa, infatti, con i rientri dai vari prestiti, ci sono attualmente Robert Sánchez, Képa Arrizabalaga (rientrato dal Real Madrid), Marcus Bettinelli, Đorđe Petrović, Gabriel Slonina (rientrato dall'Eupen), Lucas Bergström (rientrato dal Brommapojkarna). A questi sei si aggiungono Filip Jorgensen, 22enne danese con passaporto svedese preso per quasi 25 milioni di euro dal Villarreal, e probabilmente anche Mike Penders, 19 anni, per il quale i Blues dovrebbero sborsare 20 milioni lasciandolo successivamente in prestito al Genk. Ovviamente la maggior parte di questi portieri lascerà, ma il dato è abbastanza d'impatto.