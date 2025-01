Chi è Alberto Costa: terzino alla Dodò nel mirino di Juventus e Roma e che ha fermato la Fiorentina

Un nuovo nome per il presente e per il futuro.hanno messo gli occhi sue si stanno dando letteralmente battaglia a suon di rialzi per provare a portarlo in Italia strappandolo dalle grinfie delcon cui è sotto contratto fino al 30 giugno 2028 e con cui ha recentemente rinnovato il suo contratto. Secondo O Jogo l'ultima proposta dei giallorossi è arrivata a, ma per il terzino portoghese la Serie A non è una novità.Classe 2003 nato a Santo Tirso, un comune di 72 mila abitanti a metà strada fra Oporto e Guimaraes ma situato nel distretto della città di Porto, Alberto Costa ha già incrociato in questa stagione un club della Serie A. Si tratta della Fiorentina, nell'ultimo turno di Conference League in cui è stato fra i protagonisti dell'1-1 finale che ha fermato nell'ultimo turno la viola di Raffaele Palladino.

Fisico importante, è infatti alto oltre un metro e ottantacinque, è il classico laterale portoghese di grande propensione offensiva ma che deve inevitabilmente migliorare dal punto di vista difensivo. Il paragone che molti addetti ai lavori fanno è proprio con il brasiliano oggi alla Fiorentina Dodò, non a caso passato anche lui dal Vitoria Guimaraes nella stagione 2018-19 in prestito dallo Shakhtar Donetsk..Da sempre nel settore giovanile del club portoghese con cui ha fatto e svolto tutta la trafilafin da quando aveva 10 anni,In questa annata sono già 3 i passaggi vincenti per i compagni in 20 gare giocate con l'aggiunta di un assist, in Conference League nella vittoria contro il San Gallo.e, proprio per questo, l'asta ha iniziato a farsi onerosa per strapparlo ai Vimaranenses in questa sessione di mercato.