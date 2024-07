Chi è Alberto Moreno, il nuovo terzino del Como che ha vinto la Champions League

Getty Images

Per il ritorno in Serie A il Como ha preparato un progetto ambizioso, provando a trovare il giusto equilibrio in rosa tra giovani di prospettiva e giocatori d'esperienza: nomi importanti e di livello internazionale.. Svincolato dal Villarreal per fine contratto, l'esterno spagnolo classe '92 è stata un'occasione di mercato che il club azzurro ha colto al volo.- Nell'ultima stagione ha giocato più di 30 partite con il club spagnolo tra campionato e coppe, nel palmarès ha due Europa League vinte con Siviglia (2013-14) e Villarreal (2020-21) e anche una Champions League conquistata con il Liverpool di Klopp nella stagione 2018-19 da vice Robertson. Quattro partite con la nazionale spagnola, il debutto è arrivato con Del Bosque in panchina nel 2013 nella gara contro la Georgia per le qualificazioni mondiali.; Moreno ha giocato titolare la gara contro gli Azzurri, tra i compagni di squadra c'erano De Gea, Thiago Alcantara, Isco e Morata.

- Classe '92, Alberto Moreno è un terzino mancino che può giocare largo a sinistra in una difesa a quattro, arriva sul fondo e crossa. All'occorrenza può essere spostato anche più avanti sulla linea dei centrocampisti, e se la squadra dovesse mettersi a tre dietro lui è in grado di fare anche l'esterno a tutta fascia., Unai Emery l'aveva schierato da punta vicino a Trigueros in un 4-4-2.