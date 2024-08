Com’è andato l’esordio di Alberto Moreno con il Como

AFP via Getty Images

Per la prima partita ufficiale in Serie A poteva andare meglio ad, ha giocato esterno destro in un 4-4-2 e dalla sua parte del campo ha dovuto affrontare Mbangula, la novità di Thiago Motta: classe 2004, è stato promosso dalla NextGen ed era al debutto assoluto con la Juventus. È il giocatore che ha sbloccato una partita a senso unico, finita 3-0 per i bianconeri (di Weah e Cambiaso gli altri gol).

- Non è stato un grande esordio per Alberto Moreno, che. Bisogna dire anche che si è ritrovato di fronte quel Mbangula che ha giocato con la voglia di spaccare il mondo. E ci è riuscito. Moreno ha affrontato un ragazzo al quale in quella serata dell’Allianz Stadium gli riusciva di tutto. Era la sua partita. In questo caso l’esperienza del classe ‘92 - ha giocato con Liverpool e Siviglia oltre che col Villarreal - non è bastata, il Como è affondato e con lui anche il terzino.

- Alberto Moreno è un terzino che preferisce giocare a sinistra, ma essendo a corto di difensori sull’altra fascia Fabregas contro la Juve l’ha spostato dall’altra parte.con un terzino destro in arrivo dal mercato; in quel ruolo può giocare Cassandro e si può adattare anche Goldaniga, ma l’obiettivo del club è trovare un nuovo rinforzo.