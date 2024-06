Chi è Alex Perez, il nuovo Piqué a un passo dall'Inter

Calciomercato

Un nuovo rinforzo sta per arrivare per la retroguardia di casa Inter. Nel corso degli ultimi giorni, infatti,, difensore centrale classe 2006, in scadenza di contratto il 30 giugno 2025 con il Betis Siviglia.Come raccontato da Calciomercato.com, l’agente del giocatore Botines ha spiegato al club spagnolo che, in nessun modo, il proprio assistito è interessato a estendere il proprio accordo con gli iberici., con un arrivo che potrebbe arrivare il prossimo anno a parametro zero. Tuttavia,Una mail è attesa nei prossimi giorni, per una trattativa che è sempre più vicina alla sua chiusura. Ma scopriamo il classe 2006 e il progetto in casa meneghina.

è considerato, da tutti gli addetti ai lavori, uno dei difensori centrali di maggior prospettiva nel panorama europeo. Di origini mozambicane, Alex Perez è nato a Madrid il 10 maggio 2006, muovendo i suoi primi passi nel mondo del calcio nelle giovanili del Rayo Vallecano – dove entrò a 12 anni - prima che nel 2022 sia il Betis Siviglia a prelevarlo, pur non facendolo mai ancora esordire con la prima squadra (sono 7, infatti, le sue presenze nella seconda formazione in quest’annata con un gol messo a referto). Ma il debutto, in realtà, è un evento che è stato rimandato a causa di un infortunio rimediato la scorsa primavera. Pupillo di Pellegrini, ha già respirato l’aria della prima squadra nel ritiro estivo del Betis Siviglia. Mancava ancora qualcosa per poterlo vedere in azione con i grandi, ma– quarto livello della piramide calcistica spagnola –

A scatenare l’attenzione degli osservatori di mezza Liga e non solo (oltre all’Inter, anche Real Sociedad, Atletico Madrid, Villarreal, Valencia e Salisburgo hanno sondato il suo profilo)(1.93 di forza e dinamicità). Le grandi doti difensive sono accompagnate da una disinvoltura nell'avviare l’azione da dietro, anche partendo palla al piede, impostando il gioco con naturalezza e tranquillità, tanto che i. Un grande capacità e potenzialità, tutte da affinare ovviamente, specialmente nel primo pressing.

Sebbene le sue qualità siano evidenti, rimane innegabile la necessità di sottoporre Alex Perez a un periodo di ambientamento a una nuova realtà. Per tale motivo,Lo spazio, anche nel prossimo anno, per allenarsi agli ordini di Simone Inzaghi ci sarà, ma serve che il club di Viale della Liberazione chiuda l’affare.