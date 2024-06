Inter, dopo Topalovic altro colpo in prospettiva: avanza l’idea Alex Perez

Pasquale Guarro

22 minuti fa

Dopo aver messo a segno il colpo Topalovic, l’Inter ragiona su un altro calciatore di prospettiva. Ieri in viale della Liberazione si è presentato Alberto Botines, con il quale i nerazzurri hanno intrattenuto un lungo dialogo e l’argomento principale è stato Alex Perez, difensore spagnolo classe 2006 di proprietà del Betis Siviglia. L’interesse è concreto già da diversi mesi e adesso i nerazzurri stanno provando a capire se ci sono concretamente i margini di arrivare a dama.



LE CIFRE - Alex Perez sarebbe un rinforzo per la Primavera di Zanchetta, sicuramente si allenerebbe anche qualche volta in prima squadra, ma il percorso che l’Inter ha in mente per lui è molto chiaro e partirebbe sicuramente dalle giovanili. Il contratto con il Betis è in scadenza 2025 ma ciò che filtra è che i nerazzurri stiano provando a impostare Un’operazione in prestito con opzione sul riscatto. Non è chiaro quindi se prima il calciatore dovrà rinnovare con il suo attuale club o se invece all’interno del suo contratto è già prevista una clausola con rinnovo automatico. Per quanto riguarda le cifre, non dovremmo essere distanti dai 2-3 milioni di euro. Alex Perez è un’idea concreta, l’Inter ci pensa seriamente e presto ci saranno nuovi contatti con Botines, che nel frattempo ha lasciato Milano.