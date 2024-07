Chi è Alphadjo Cisse, lo Yamal del Verona nel mirino di Milan e Atalanta

I guizzi di talento ci sono stati in Primavera, l’esordio in Serie A anche. Ora c’è il next step, il passo successivo da compiere. Che sia Atalanta o, come sembra, Milan, Cisse è pronto per fare il salto di qualità e approcciarsi al calcio professionistico. I progetti giovanili delle due formazioni lombarde (Atalanta Under 23 e Milan Futuro, entrambe impegnate in Serie C) sembrano solo aspettare un talento come Cisse, che intanto valuta, insieme alla sua famiglia, quale sia il miglior percorso da intraprendere. Per crescere, per maturare, per segnare ancora e mostrare a tutti, ancora una volta, tutta la sua qualità.