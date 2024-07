Milan, il City sblocca un nuovo Chukwueze: due assist e un feeling già sbocciato con Fonseca

Getty Images

E' unrinnovato quello che il Milan ha potuto ammirare nella notte di ieri, durante la sfida amichevole contro il. Si parla di calcio d'estate, certo. Ma non può in ogni caso passare inosservata laconcessigli da Paulo Fonseca. Assist e sostanza, che fanno trasparire un feeling subito sbocciato con l'allenatore lusitano e fanno da apripista a una stagione in cui Chukwuezecon cui il nigeriano ha messo Lorenzo Colombo nelle condizioni di siglare una inaspettata doppietta bucando le mani di Ederson. Ma non è solo nei numeri che si specchia la bella prestazione di Chukwueze, bensì in una capacità die spesso a vuoto a cui era avvezzo in tempi recenti. Farsi spazio sulla destra, rientrare e crossare. Così, la dedizione alla causa sempre dimostrata da Chukwueze trova compimento, traducendosi in

Il bilancio dell'anno scorso parla chiaro: nell'ultima stagione lo si è visto dal primo minuto soltanto in 12 occasioni, in molte delle quali non è riuscito a lasciare il segno. Ora però, sfruttando il nuovo corso, il nigeriano reclama spazio enel Milan che sta prendendo forma sotto l'egida di Fonseca. Lo confermano le sue parole, ricolme di ottimismo, consegnate ai media dopo la sfida col City:

La prima impressione non è stata male, considerando che pur avendo davanti un City orfano dei suoi migliori interpreti, non mancava certo la qualità alla squadra campione d'Inghilterra. Quello del ruolo è un discorso molto importante per il futuro, non tanto per lo stesso Chukwueze, ma più per: una combinazione che permetterebbe al tecnico dicon Leao alle spalle di Morata, sciogliendo così le briglie al nigeriano, altrimenti chiuso da Pulisic sulla destra. Tutti segnali e suggerimenti che arrivano dal campo, vedremo se il "nuovo Samu" saprà convincere il tecnico e farsi strada nel nuovo Milan.